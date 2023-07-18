انت الان تتابع بمشاركة نجومه.. الاتحاد يكشف عن طقم الفريق الأساسي للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 4:53 مساءً

كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن طقم الفريق الأول لكرة القدم "الأساسي" للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. وأطلق نادي الاتحاد العنان لطقمه الجديد، حيث جاء الإعلان هذه المرة بمشاركة فريق السيدات مع نظيره فريق الرجال. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لعدد من نجوم الفريق الكروي الأول للرجال والسيدات، وهم يرتدون الطقم الرئيسي للفريقين، أرفقها بعبارة: "الطقم الأساسي للفريق الكروي الأول.. من جدة التاريخية .. نظهر بهويتنا الجديدة وبطابعها التاريخي". وجاء تصميم الطقم الأساسي منسجماً مع ألوان نادي الاتحاد التقليدية، وهي "الأصفر والأسود"، لكلا الفريقين السيدات والرجال، حيث يسيطر اللون الأصفر والأسود لون شعار النادي، بخطوط طولية عريضة.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة نجومه.. الاتحاد يكشف عن طقم الفريق الأساسي للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.