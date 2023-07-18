انت الان تتابع نتج عنه 4 إصابات.. الدفاع المدني بجازان يخمد حريقًا في منزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّنت فِرَق الدفاع بجازان، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق في منزل، نتج عنه 4 إصابات.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أنّ "الحريق نتج عنه "4" إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة".

كانت هذه تفاصيل خبر نتج عنه 4 إصابات.. الدفاع المدني بجازان يخمد حريقًا في منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.