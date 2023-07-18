انت الان تتابع لجنة التوطين بمنطقة نجران تتابع أعمالها في معارض السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:50 مساءً

نفَّذت لجنة التوطين بمنطقة نجران عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط معارض السيارات؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط بمدينة نجران ومحافظة حبونا. وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة 33 معرضًا للسيارات، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين. وبلغ عدد الموظفين السعوديين 65 موظفًا. وبلغ عدد الوافدين 30 وافدًا من مختلف الجنسيات في القطاع، وتم حصر فرصتَيْ عمل، جارٍ تجهيزها وشغلها بموظفين سعوديين.

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