وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 6:12 مساءً

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال: المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي.

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