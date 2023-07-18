انت الان تتابع بمشاركة 32 فريقًا.. غدًا الرياض تشهد سحب قرعة "أغلى الكؤوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 6:14 مساءً

تسحب، غدًا الأربعاء، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك في الرياض العاصمة. وتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وبمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين، حيث يضم المستوى الأول أندية دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، وصاحبي المركزين الأول والثاني من دوري يلو في الموسم الماضي. يُذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت تتويج الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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