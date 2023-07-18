انت الان تتابع في أولى تجاربه بالنمسا.. الفتح يواجه "بوشكاش" المجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 7:25 مساءً

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ،غدًا الأربعاء، فريق بوشكاش المجري في أولى تجاربه الودية ضمن برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا لمدة عشرين يومًا بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي "بيليتش" استعدادًا للموسم الرياضي 2023 - 2024. وواصل الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على فترة واحدة أُقيمت في المساء، حيث قسم المدير الفني "بيليتش" المران إلى حصتين تركزت الأولى على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة، فيما تم تخصيص الجزء الثاني من المران للجوانب الفنية، حيث طبق المدرب العديد من الخطط الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة أُقيمت على مساحة ثلثي الملعب. يُذكر أن برنامج الفريق الفتحاوي يشتمل على تدريبات لياقية وتكتيكية، تتخللها ثلاث مباريات ودية في النمسا، ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد النموذجي للموسم الجديد.

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