انت الان تتابع في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 8:01 مساءً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها. وأشار مقطع الفيديو، الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن"، إلى القبض على مقيم من الجنسية الأردنية، ومواطن في الرياض؛ اتخذا مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضُبط بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية. وأورد المقطع القبض على مواطن في القريات؛ روَّج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزته هواتف متنقلة، ومبلغ مالي. كما أُلقي القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ روَّجا 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر. وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيمة من الجنسية الكينية في الرياض؛ اعتدت على أخرى من الجنسية نفسها إثر خلاف بينهما؛ ما أدى إلى وفاة الأخيرة. وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على مواطن في عسير؛ روَّج مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداوُل الطبي. وعرض المقطع عملية القبض على مواطن في نجران؛ روَّج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين، وضُبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي. ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الخُبر؛ نشر محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية؛ ما يعد مخالفة للآداب العامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأورد الفيديو القبض على مواطن في الرس؛ روَّج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية. وبحسب الفيديو، أُلقي القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في صبيا، ومقيمَين من الجنسية اليمنية؛ اتخذوا منزلهم في أحد الأحياء الشعبية وكرًا لترويج (7.290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة.

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