شكرا لقرائتكم اعتماد مخطط أم القرى بمساحة أكثر من مليون م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة اعتماد مخطط أم القرى – وفق آليات المسار الثالث المُحدّث -، والذي تحتضنه مدينة مكة المكرمة على مساحة 1,294,523 م2، إذ يوفر المخطط 915 أرضًا سكنية وتجارية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لزيادة المعروض العقاري، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

اعتماد المشاريع السكنية

وأوضح المركز في بيان صادر اليوم، أن المشروع تم اعتماد مخططه من خلال المسار الثالث المُحدّث لاعتماد المشاريع السكنية، حيث عمل على تطويره شركة خماسية أم القرى المحدودة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بمدينة مكة المكرمة، ويحوي المخطط تسع نماذج سكنية متنوعة ما بين الشقق والـ “تاون هاوس”، كما يضم عددًا من المرافق الخدمية الرئيسية والترفيهية بما يلبي احتياجات الأسر السعودية.

قد يهمّك أيضاً

وأكد “إتمام” سعيه المستمر بالشراكة مع أمانات المناطق وبالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي السكنية عبر المسار الثالث الذي يختصر إجراءات اعتماد المخططات السكنية، لما يحمله من مِيزات متعددة لتحفيز القطاع العقاري السكني.

وأضاف: “يجري العمل من خلال الشراكات الناجحة مع أمانات المناطق لاعتماد المزيد من المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة، والتي سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الأراضي وبمواقع حيوية تلبي احتياجات الأسر السعودية، حيث أنهى المركز اعتماد أكثر من 732 مليون م2 لما يزيد عن 55 ألف وحدة سكنية منذ تأسيسه”.

المسار الثالث المحدث

يذكر أن المسار الثالث المحدث أسهم في تسهيل الإجراءات للعديد من المشاريع العقارية، وتمكين المطورين من اعتماد المخططات خلال (60) يومًا، كما أن المسار الثالث لاعتماد المخططات يعزز من جودة التنفيذ وتطوير الأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها بالتنسيق المُبكّر مع الجهات الخدمية بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية، بالإضافة لإتاحة تجزئة مراحل التنفيذ للمخططات.