شكرا لقرائتكم السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق المودة الوقفي عبر الإنماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وافقت هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق المودة الوقفي طرحًا خاصًّا عبر شركة الإنماء للاستثمار.

صندوق المودة

وأوضح المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المالكة للصندوق، أنه تم إطلاق صندوق المودة تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف بترخيص رقم 21 وبترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-09134)، كما تم التعاقد مع شركة الإنماء للاستثمار كمدير للصندوق.

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وأضاف أن الصندوق يهدف إلى المساهمة بتغطية تكاليف البرامج والخدمات المقدمة للأسر والمساهمة بتغطية جزء من المصروفات التشغيلية للجمعية، كما يحقق الصندوق الاستدامة المالية لموارد الجمعية وتنمية رأس المال الوقفي.

ونوه السمنودي إلى صندوق المودة سيقدم الدعم التنموي لبرمج تمكين الأسرة بالجمعية وتقديم الدعم الرعوي للأسر الأشد حاجة ودعم المصاريف التشغيلية لاستدامة أعمال الجمعية، كما تقدم السمنودي بجزيل الشكر والعرفان إلى الهيئة العامة للأوقاف ومنصة إحسان؛ لمساهمتهما السخية في دعم الصندوق.