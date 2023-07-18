شكرا لقرائتكم حالة واحدة آمنة لاستخدام المحلي الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد الدكتور عبدالله الذيابي، تفاصيل بيان منظمة الصحة العالمية بشأن تسبب المحلي الصناعي أسبارتام في الإصابة بالسرطان، مشيرًا إلى أن حالة واحدة لاستخدامه تعتبر آمنة.

يسبب السرطان

وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: أدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن المركبات التي قد تزيد خطر الإصابة بـ السرطان.

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وتابع: هذا المحلي الصناعي موجود في المشروبات الغازية والآيس كريم وبعض الأدوية وغيرها من المنتجات.

استخدام آمن

وأردف: ذكرت المنظمة في تقريرها أن استهلاك الأسبارتام إلى حد 40 مللي جرام لكل جرام من وزن الجسم يعد آمنًا، وما زالت الدراسات مستمرة حوله.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، من مادة الأسبارتام التي ينتشر استخدامها في بعض المنتجات المصنعة لاحتمالية تسببها في الإصابة بمرض السرطان.

وكانت قد أدرجت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مادة الأسبارتام المُحلية- الموجودة في المشروبات الغازية وعدد من الأطعمة، كسبب محتمل للسرطان، بينما قالت مجموعة خبراء منفصلة: إنها لا تزال تعتبر بديل السكر آمنًا إذا تم تناوله بكميات محدودة.