شكرا لقرائتكم السديس: عدد مذهبات كسوة الكعبة 52 قطعة مذهبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، د. عبدالرحمن السديس، أن عدد مذهبات كسوة الكعبة بلغ 52 قطعة مذهبة.

كسوة الكعبة

وأضاف السديس خلال كلته اليوم بمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة: أنه منذ تأسيس السعودية وهي تعنى بالكعبة وكسوتها.

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كامل الاستعدادات

وأشار الرئيس العام لشؤون الحرمين إلى أن مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة أكمل كافة استعداداته لتغيير الكسوة.

وأوضح السديس أن لدى مجمع الملك عبدالعزيز لـ كسوة الكعبة المشرفة خطة إستراتيجية بإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل.

كسوة الكعبة المشرفة

بدأت- قبل قليل- مراسم بدء نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الحرم المكي.

وتتجه أنظار الأمة الإسلامية- مساء اليوم- لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.