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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا في منزل بجازان، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المدني في تغريدة له عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بجازان يخمد حريقًا في منزل، نتج عنه 4 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ونشر المدني لقطات مصورة، توثق الحادث، وتعكس شجاعة وبسالة رجاله في مباشرة كافة الحوادث.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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