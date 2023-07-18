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ضحية احتيال مالي: الرسائل المشبوهة تنتحل صفة جهات حكومية

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الرياض - محمد الوسيري - كشف شاب يدعى فيصل الظفيري، قصة وقوعه ضحية في الاحتيال المالي من خلال الدخول على الروابط المشبوهة.

التسوق الإلكتروني

وأضاف الظفيري، خلال لقائه على قناة العربية، أن المستخدم بمجرد دخوله على الروابط المشبوهة والشراء عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الشراء وإدخال البيانات ترده فواتير تطلب سداد فواتير أو ضرائب.

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الاحتيال المالي

ولفت ضحية الاحتيال المالي إلى أن تلك الرسائل لا يمكن توقيفها وقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أثق بها في أي بريد إلكتروني رسميًّا كان أو غير رسمي، خصوصًا وأن تلك الرسائل تنتحل صفة جهات حكومية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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