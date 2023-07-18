شكرا لقرائتكم وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم احترافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظات وصول كسوة الكعبة الجديدة إلى صحن المطاف وسط تنظيم عالٍ.

وبين مقطع الفيديو وصول الكسوة الجديدة إلى صحن الطواف، بينما يواصل المعتمرون أداء الطواف وسط مشهد روحاني مهيب.

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فك المذهبات

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فك المذهبات استعدادًا لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جريًا على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

تبديل كسوة الكعبة

ويشرف فريق مختص تم تدريبهم وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة، ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (52) قطعة مذهبة.