استشاري: ‏لا أنصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهارًا لأن درجة الحرارة لا تقل عن 45

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 8:08 مساءً

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بتجنب المشي خارج المنازل هذه الأيام سواء في الليل أو النهار. وقال عبر حسابه بتويتر "لا أنصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهارًا لأن درجة الحرارة لا تقل عن 45 بحالٍ من الأحوال، وقد تحدث ضربة الشمس ليلاً بسبب الإجهاد الحراري. وأشار إلى أنه يمكن ممارسة الرياضة في درجة حرارة 25 درجة مئوية (غرف مكيفة، مولات، نوادٍ.. إلخ). وأضاف النمر: "كلما ارتفعت درجة الحرارة 1 درجة مئوية زادت نبضات القلب 10 نبضات في الدقيقة.. فاجتنب المشي تحت الشمس هذه الأيام". كما حذر من ترك أدوية القلب والضغط في السيارة، لأن الحرارة العالية تؤثر على فاعلية الدواء. ووجّه رجاء للجميع بعدم الخروج في الصحراء في هذا الحر الشديد وحدهم أبدًا.. مهما كانت الأسباب.

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