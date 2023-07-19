ولي العهد يستعرض مع رئيسة الوزراء الإيطالية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وإيطاليا، والتعاون المشترك القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزه وفرص تطويره، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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