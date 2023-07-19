"الجدعان" و"السياري" يشاركان في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 8:45 مساءً

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ ‏البنك المركزي السعودي أيمن محمد السياري، في الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة الهندية، الذي عُقد يومَي 17 و18 يوليو 2023م في الهند.‏ واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة، ‏وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال ‏الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع ‏الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، ‏الذي عُقد في إبريل الماضي.‏ و‏شهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، ‏والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب ‏الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.‏ وأصدرت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين ملخصًا رئاسيًّا، يتضمن عددًا ‏من الموضوعات والمواقف التي اتفق عليها أعضاء المجموعة.‏

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