انت الان تتابع بالفيديو.. CNN الأمريكية تنشر تقريرًا عن مغامرة شاب سعودي غاص مع حيتان العنبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشرت شبكة CNN الأمريكية خبرًا عن المغامر السعودي يزيد الدريني، وخوضه أول تجربة غوص مع حيتان العنبر في المحيط الهندي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية أوضح "الدريني" أنه كان في رحلة استكشاف في موريشيوس، وصادف حيتان العنبر، وقال: "أردت إثبات حقيقة أن هذا النوع من الكائنات البحرية مسالم، ولا يهاجم البشر".

ووصف "الدريني" منظر أسماك حوت العنبر عن قرب بأنه أشبه بالحلم، مشيرًا إلى أن الغوص بالقرب من كائن بهذا الحجم والقوة بمنزلة أمر لا يصدق، وسرعان ما ظهرت أمامه عائلة كاملة من حيتان العنبر، أي ذكرًا وأنثى وصغيرهما. مشيرًا إلى أنها كانت تجربة فريدة من نوعها، تخللتها مشاعر الرهبة والإثارة.

ووفقًا لما ذكره موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن حيتان العنبر مدرجة على أنها نوع مهدد بالانقراض.

وتتخذ حيتان العنبر اسمها نسبة لمادة شمعية، تُسمى "العنبرية"، وهي نوع من الشحوم الحيوانية، تُستخرج من تجاويف رأس حيتان العنبر، وتساعدها على تركيز الصوت. وبالرغم من أنها ليست من أكبر أنواع الحيتان إلا أن حيتان العنبر تتمتع بأكبر دماغ على هذا الكوكب، ويمكنها أن تغوص أعمق من أي كائن بحري آخر تقريبًا، وفقًا لما أشار إليه موقع الوكالة الدولية لصيد الحيتان.