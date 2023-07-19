انت الان تتابع الثاني خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا في بحر اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 8:54 مساءً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في بحر الشرق المعروف أيضًا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، يوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية. وتفصيلاً، أشار خفر السواحل الياباني إلى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ. وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ويوم الأربعاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية الدولة التي تمتلك السلاح النووي، صاروخًا يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومتر (622 ميلاً) وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترًا، قبل أن يسقط في البحر الشرقي. وقال خبراء إن مسار الصاروخ يشير إلى أنه قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قالت كيم يو جونغ "الآن وقد رفضت الولايات المتحدة التخلي عن سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية (...) ستسعى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جاهدة لبناء أقوى ردع نووي ساحق"، مستخدمة التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

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