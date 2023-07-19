تمديد تكليف "العلواني" و"الشاعري" مساعدين لمدير تعليم القنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد مدخلي، بتمديد تكليف الدكتور محمود علي العلواني، مساعدًا لمدير تعليم القنفذة للشؤون المدرسية. كما صدر قراره بتمديد تكليف خديجة محمد الشاعري مساعدة لمدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية للبنات.

من جهة أخرى رفع كلٌ من “العلواني" و "الشاعري" شكرهما وتقديرهما لمدير تعليم مكة على هذه الثقة كما شكرا مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري على ما قدمه من دعم لهما ليستمرا في العطاء إخلاصًا للدين والوطن وولاة الأمر سائلين الله الإعانة والتوفيق.

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