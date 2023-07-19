انت الان تتابع "السيالي" يكلف "العوفي" مشرفًا لمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، قرارًا بتكليف الدكتور خالد كليب العوفي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، مشرفًا عامًا لمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة.

ويعد "العوفي" من الكفاءات الشابة الوطنية المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

كانت هذه تفاصيل خبر "السيالي" يكلف "العوفي" مشرفًا لمجمع إرادة والصحة النفسية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.