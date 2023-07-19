انت الان تتابع واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد سيكون طويلاً وصعبًا جدًا وداميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد رئيس أركان القوات الأمريكية الثلاثاء أن لدى أوكرانيا احتياطًا "كبيرًا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، صرّح مارك ميلي للصحافيين ردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرًا، بأن الأوكرانيين يواجهون جنودًا روسًا أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصًا في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.

وأوضح "ميلي" أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك في القتال إلى اليوم"، مضيفًا أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات. وهذه معركة صعبة".

واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكرًا جدًا" القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال أيضًا إن "الأمر سيكون طويلاً جدًا وصعبًا جدًا وداميًا".

وإلى جانب ميلي، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إثر مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة "مستمرة" في مساعدة قوات كييف.

وأوضح أنه يتم راهنًا تدريب وتسليح ثلاثة ألوية في ألمانيا، إضافةً إلى عمليات تدريب أخرى قائمة في المنطقة.