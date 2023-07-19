اخبار السعوديه

إصابة 10 سعوديين في تصادم حافلتين بالتشيك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم إصابة 10 سعوديين في تصادم حافلتين بالتشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت سفارة في براغ يوم الاثنين الموافق 17/ 7/ 2023م، حادث تصادم بين حافلتين تقلان عددًا من السياح، من بينهم 10 مواطنين سعوديين، بالقرب من مدينة برنو التشيكية، وقد وقفت السفارة في حينه على الحادث لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالة المواطنين الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر موقع تويتر، أن هناك 4 مواطنين لا يزالون في المستشفى في حالة مستقرة، وأنه جاري متابعة حالاتهم مع الجهات المختصة التشيكية على مدار الساعة، والمواطنون الستة المتبقون خرجوا من المستشفى وهم بأتم الصحة والعافية.

قد يهمّك أيضاً

تدمير طائرات ومخازن للجيش السوداني بأم درمان
جامعة جدة تتيح 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط بمكافأة شهرية
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا