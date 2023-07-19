شكرا لقرائتكم خطة سعودية طموحة لتصبح ضمن أفضل 10 دوريات كرة قدم بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعتزم رابطة الدوري السعودي لكرة القدم إطلاق إستراتيجية التحول، من أجل رفع مستوى اللعبة، لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030.

تعزيز تنافسية الدوري السعودي

كانت السعودية قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع خصخصة الأندية الرياضية ليدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الجاري، مع استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 75% في كل من أندية “الهلال” و”النصر” و”الاتحاد” و”الأهلي”، بعد تحويلها إلى شركات، على أن تكون نسبة الـ25% المتبقية مملوكة لمؤسسات رياضية غير ربحية تضم أعضاء كل نادٍ.

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وتقوم إستراتيجية التحول التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق، على 3 أهداف رئيسية هي، تعزيز تنافسية الدوري السعودي وحضوره على المستوى العالمي، وتحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، والوصول بالدوري السعودي ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، بحسب ما أعلنته الرابطة.

الدوري السعودي الأكثر جذبًا

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سعد اللذيذ: “لدى الدوري السعودي فرصة رائعة للمساعدة في تحقيق طموحات البلاد في كرة القدم، اعتبارًا من الموسم المقبل سيكون الدوري السعودي الأكثر جذبًا وتنافسية، الإستراتيجية الجديدة ستساهم أيضًا بتعزيز دوري رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين في دعم وتطوير الأندية”.

بحسب “بلومبرغ”، يدرس دوري المحترفين السعودي خيارات لصفقات البث الجديدة وشراكات مع شركات الملكية الخاصة بهدف تعزيز جاذبية البطولة، في الوقت الذي تسعى المملكة للتحول إلى قوة مؤثرة في عالم الرياضة الاحترافية.

مسارات رئيسية تقوم الإستراتيجية على 3 مسارات رئيسية، الأول منها تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وذلك من خلال استحداث وحدة متخصصة في الرابطة، تستهدف تعزيز الخبرات التقنية والفنية للكوادر في الأندية الرياضية، ومتابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والآسيوية، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال. فيما يشمل المسار الثاني، تنفيذ برنامج “استقطاب نخبة اللاعبين”، والذي يهدف إلى رفع القيمة التجارية للدوري السعودي للمحترفين، وزيادة مستوى التنافسية، وجذب المستثمرين، إضافة إلى المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب، وبناء جيل مميز في لعبة كرة القدم، من خلال الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين.