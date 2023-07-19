"ترامب" يعلن تلقيه رسالة للتحقيق معه بشأن اقتحام الكابيتول

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تلقى خطاباً من المحقّق الخاص جاك سميث، يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويمثل الخطاب أوضح إشارة حتى الآن على أن ترامب، المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، قد يواجه تهماً جنائية اتحادية تتعلق بمساعيه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

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