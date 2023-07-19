زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ساحل أمريكا الوسطى ويشعر به سكان 3 دول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 5:36 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة ساحل أمريكا الوسطى، حيث شعر السكان في أجزاءٍ من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال، وفقاً لعلماء الزلازل. وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بُعد نحو 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميغيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديجا في نيكاراجوا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بأن قوة الزلزال تقدّر مبدئياً بـ 6.5 درجة، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 6.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق نحو 69 كيلومتراً تحت سطح البحر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ولكن شعر السكان في أجزاءٍ من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال. وأكّد مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة، أنه بناءً على معلومات الزلزال وسجلات التسونامي التاريخية، لا يُتوقع أن يتسبّب الزلزال في حدوث تسونامي.

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