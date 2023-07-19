انت الان تتابع ضبط 11 ألف توصيلة كهربائية مخالفة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 5:44 صباحاً

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة 11 ألف توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس بالدمام. وأكّدت الوزارة أنها تمكنت من ضبط هذه التوصيلات الكهربائية المخالفة للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين. وأحالت الوزارة المخالفين إلى الجهات المختصة؛ لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

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