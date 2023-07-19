انت الان تتابع أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن البدء في التقديم لزمالة طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بدء التقديم للالتحاق بالنسخة الثالثة من برنامج زمالة طب الطوارئ، بمعهد رونالد ريغان بجامعة جورج واشنطن الأمريكية؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين الأكاديمية، والجامعة العريقة.

ويركز البرنامج على تطوير الممارسة السريرية ومهارات البحث والتدريس والقدرة على القيادة كرائد في طب الطوارئ، من خلال دورات وورش عمل مكثفة، كما أن البرنامج مبتكر وتعاوني، وسيمكّن الدارسين من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية.

ويستهدف البرنامج جميع الأطباء العاملين في المملكة، وليس مقتصرًا على منسوبي المجموعة، ومدته عام واحد يمتد من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، وللالتحاق بالبرنامج يُشترط تقديم شهادة البورد في طب الطوارئ أو ما يعادلها، ورخصة طبية سارية المفعول، ويتم التقديم بالمسح على "الباركود".

ويُعد تنظيم المجموعة لهذا البرنامج تأكيدًا على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية وغيرها من الشروط العالمية الدقيقة، كما أن هذا التعاون منذ أن بدأ مثّل نقلة نوعية في التعليم والتدريب الطبي، بالنظر إلى أن جامعة جورج واشنطن تتميز بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، ومصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022.