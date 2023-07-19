أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن البدء في التقديم لزمالة طب الطوارئ بجامعة جورج واشنطن

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19 يوليو 2023, 5:54 صباحاً
أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بدء التقديم للالتحاق بالنسخة الثالثة من برنامج زمالة طب الطوارئ، بمعهد رونالد ريغان بجامعة جورج واشنطن الأمريكية؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين الأكاديمية، والجامعة العريقة.
ويركز البرنامج على تطوير الممارسة السريرية ومهارات البحث والتدريس والقدرة على القيادة كرائد في طب الطوارئ، من خلال دورات وورش عمل مكثفة، كما أن البرنامج مبتكر وتعاوني، وسيمكّن الدارسين من الاستفادة من الخبرات والتجارب الممتدة، لواحدة من أكبر وأعرق الجامعات العالمية.
ويستهدف البرنامج جميع الأطباء العاملين في المملكة، وليس مقتصرًا على منسوبي المجموعة، ومدته عام واحد يمتد من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، وللالتحاق بالبرنامج يُشترط تقديم شهادة البورد في طب الطوارئ أو ما يعادلها، ورخصة طبية سارية المفعول، ويتم التقديم بالمسح على "الباركود".
ويُعد تنظيم المجموعة لهذا البرنامج تأكيدًا على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية وغيرها من الشروط العالمية الدقيقة، كما أن هذا التعاون منذ أن بدأ مثّل نقلة نوعية في التعليم والتدريب الطبي، بالنظر إلى أن جامعة جورج واشنطن تتميز بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، ومصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تربطها اتفاقيات تعاون مع الكثير من الجامعات العالمية، بالإضافة إلى جامعة جورج واشنطن الأمريكية، فإن المجموعة لديها شراكة ناجحة مع الكلية الملكية الأيرلندية، وويسترن أونتاريو وكالجاري وكوين تورنتو وأوتاوا الكندية؛ فضلًا عن اتفاقيات التعاون التي تربطها مع عدد كبير من الجامعات الإقليمية والوطنية، ضمن مساعٍ ترمي في محصلتها النهائية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والبحوث العلمية المرتبطة بها، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.
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