انت الان تتابع "المرور": لا تترك مقود المركبة لأي سبب أثناء القيادة فالحوادث تقع في ثوانٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت إدارة المرور السعودي من ترك قائد المركبة للمقود لأي سبب مشدّدة على ضرورة الالتزام بمقعد القيادة طوال الوقت تجنباً لأي حادث.

ونوّهت في إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر، إلى أن ترك مقود المركبة خلال القيادة من الممكن أن يتسبّب في وقوع الحوادث في أي لحظة.

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