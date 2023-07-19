بـ"رماد قشر الأرز".. طلاب "جامعة شقراء" ينفّذون مشروعًا لمعالجة التربة الانتفاخية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 5:57 صباحاً

تَمكنت مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة شقراء، من تنفيذ مشروع تخرج يعمل على معالجة التربة الانتفاخية باستخدام رماد قشر الأرز. ويستهدف المشروع معالجة التغير في حجم التربة الطينية بعد هطول الأمطار، التي تتسبب في حدوث تغير في مستوى الرطوبة وانتفاخ التربة الطينية؛ مما يزيد في حجمها؛ إذ تُعَد هذه إحدى أكبر المشكلات الطبيعية لما تسببه من أضرار للمنشآت. وعمل طلاب مشروع التخرج في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالجامعة على تنفيذ حلول لمعالجة هذه الأضرار باستخدام رماد قشر الأرز، والتي نجحت في معالجة انتفاخ التربة عقب تنفيذ عدد من التجارب المعملية. وتأتي فكرة المشروع في خلط التربة الطينية برماد قشر الأرز بنسب معينة، جاءت نتائجها بملاحظة أن رماد الأرز ساعد على تقليل انتفاخ التربة، كما أثبت المشروع أن استخدام رماد قشر الأرز لمعالجة التربة الانتفاخية قد يساهم في إعادة استخدام قشر الأرز والاستفادة منه بدلًا من حرقه أو دفنه مما يعود على البيئة بالفائدة. وتشير الدراسات إلى أن الأعباء المالية المترتبة على مشاكل التربة الانتفاخية تفوق تلك الأعباء المترتبة على الكوارث الطبيعية مجتمعة، كما صنفت كثير من المجلات العلمية أن التربة الانتفاخية تحتل المرتبة الثانية بعد الحشرات ككارثة طبيعية بسبب أعبائها المالية.

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