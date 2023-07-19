انت الان تتابع تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 6:40 صباحاً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء عقب ارتفاعها بأكثر من 2% أمس، بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات الخام بنحو 797 ألف برميل في الأسبوع الماضي، هذا ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم. ولا يتوقع "إد موريس" مدير أبحاث السلع الأساسية لدى "سيتي جروب"، انخفاض أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل، وقلل من احتمالية ارتفاعه أعلى 90 دولاراً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.26% أو 21 سنتاً، إلى 79.42 دولار للبرميل، في الساعة 01:06 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة. كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.41% أو 31 سنتاً عند 75.44 دولار للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.