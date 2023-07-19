انت الان تتابع 50 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها 20 درجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 6:51 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء 50 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 20 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 50 مئوية، وكل من الدمام والدهناء 49 مئوية، وحفر الباطن 48 مئوية، والصمان والخرج 47 درجة، ومكة المكرّمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 20 مئوية، تليها الباحة 22 درجة، وطريف 23 درجة، والقريات 24 درجة، ونجران 25 مئوية. وسجّلت الوجه وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.

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