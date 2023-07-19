انت الان تتابع أسعار الذهب.. 1976.05 دولار للأونصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:02 صباحاً

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية متأثراً بارتفاعٍ طفيفٍ للدولار على الرغم من توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش بعدما سجّل أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً. وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم نحو 1 بالمئة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران عند 1325 دولاراً أمس الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب.. 1976.05 دولار للأونصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.