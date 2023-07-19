قرارات بتعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:44 صباحاً

عقدت اللجنة الوطنية ‎للأسماء الجغرافية الاجتماع السادس برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد بن يحيى آل صايل؛ بحضور ممثلي الجهات الحكومية الـ 21 أعضاء اللجنة، وذلك في مقر الهيئة. وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة (UNGEN)، إضافة إلى إصدار قرارات عدة تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية. يُذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية أُسست في المملكة، ومقرّها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص، وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

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