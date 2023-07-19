انت الان تتابع "الزعاق" عن السنة الهجرية 1445: بسيطة وعدد أيامها 354 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:51 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن السنة الهجرية هي سنة قمرية تعتمد على دورة القمر حول الأرض، وهي أقل من الميلادية 11 يوماً تقريباً، وعدد أيامها 354 يوماً في السنة البسيطة و355 في الكبيسة. وأضاف الزعاق، أن العام الهجري الجديد 1445هـ سنة بسيطة بها 6 أشهر 29 يوماً والباقي منها 30 يوماً، تبدأ اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023م وتنتهي السبت 6 يوليو 2024م، وأساسها رؤية الهلال. ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن أهم شهور العام الهجري الجديد هي "شعبان 29 يوماً، ورمضان 30 يوماً، وذي القعدة 29 يوماً وذي الحجة 30 يوماً". وتابع، شهرا المحرم وصفر قيظ، وربيع أول وآخر أجواء معتدلة، وجُمادى الأولى والآخرة ورجب أجواء باردة، وشعبان ورمضان معتدلة، وشوال صيف، وذو القعدة وذو الحجة قيظ.

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