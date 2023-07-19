انت الان تتابع "الحج والعمرة": زيارة الروضة الشريفة تتطلب الحصول على تصريح "نُسك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 7:59 صباحاً

شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق نُسك لزيارة الروضة الشريفة. واشترطت الوزارة رداً على استفسار أحد المتابعين عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في ردها: لزيارة الروضة الشريفة، يجب اصدار التصريح من تطبيق نُسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا.

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