تَضمنت 5 مبادئ لرفع مستوى جودة الخدمات.. "النقل" تُصدر السياسة العامة لقطاع البريد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 8:26 صباحاً

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، والتي تشتمل على مجموعة من الأهداف والمبادئ والأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الوزارة أن السياسة العامة لقطاع البريد تُعتبر خارطة طريق لاستراتيجيات التنفيذ، وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج للوصول إلى الأهداف المرجوة. ولفتت في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، إلى أن الهدف من السياسة العامة هو رفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد في المملكة؛ مما يساهم في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030م. وتَضمنت السياسة عددًا من المبادئ، أبرزها: "الخدمة الشاملة، والبنية التحتية، وحماية البيئة، وريادة الأعمال، وخلق سوق تنافسي، والاستفادة من التقنية والابتكار".

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