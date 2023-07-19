الجواز السعودي يتقدّم 7 مراتب في تصنيف أقوى جوازات السفر حول العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 8:44 صباحاً

تقدَّم جواز السفر السعودي في تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم 7 مراتب، حيث حلَّ في المرتبة 61 عالمياً متقدماً عن تصنيف عام 2022 الذي حلَّ فيه بالمرتبة 68 عالمياً. ونشرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاؤه" قائمة تصنيف أقوى وأضعف جوازات السفر للربع الثالث لعام 2023، التي تصدّرها الجواز السنغافوري. ويعتمد المؤشر على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويصنف 199 جواز سفر حول العالم، ويتم تحديث قوتها في الوقت الفعلي على مدار العام، موازاة مع أي تغييرات تدخل حيز التنفيذ. ووجدت القائمة أن آسيا كانت تسيطر على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في المؤشر العالمي لفترة طويلة، لكن ارتفعت دول أوروبية عدة في التصنيف، حيث جاءت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، وجاءت دول النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة. وحلت دول الدنمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا رابعاً، وبعدها بلجيكا وتشيك ومالطا، ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا خامساً، وجاءت استراليا وهنغاريا وبولندا سادساً. وفي المرتبة السابعة، جاء جواز السفر الكندي واليوناني، وثامناً الجواز الأمريكي والليتواني، وتاسعاً جاءت جوازات سفر سلوفاكيا ولاتفيا وسلوفينيا، وعاشراً جوازا سفر إستونيا وآيسلندا. وفي نهاية التصنيف، حلت أفغانستان والعراق وسوريا في المراكز الأخيرة؛ كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم.

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