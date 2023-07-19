رشوة واستغلال نفوذ وتزوير.. "مكافحة الفساد" تحقّق مع 213 وتُوقف 65 وفي القائمة 5 وزارات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 8:58 صباحاً

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444 هـ. وأوضحت أنها قامت بـ 2230 جولة رقابية وحقّقت مع 213، وبلغ عدد الموقوفين 65 متهماً؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وبيّنت الهيئة أن التحقيق شمل جهات عدة، منها: وزارات "الداخلية والحرس والوطني والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان". ووفق الهيئة، تنوّعت الجرائم ما بين "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".

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