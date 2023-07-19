انت الان تتابع تجاوز عدد زواره الـ5 ملايين زائر.. استمرار أنشطة تقويم "فعاليات جدة" خلال 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يواصل تقويمُ فعاليات جدة 2023، الذي تجاوز عدد زواره 5 ملايين زائر مع اختتام فعاليات منطقة "سيتي ووك" إحدى أكبر مناطق التقويم، إقامة فعالياته طوال هذا العام، من خلال العديد من الأنشطة التي تجذب الزوار للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة لقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة المتوفرة التي تناسب كل الأذواق والأعمار.

ويقدم تقويم فعاليات جدة عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات، والتجارب الترفيهية المختلفة، والعروض التفاعلية الحية، إلى جانب الفعاليات الفنية والاستعراضية المنوعة، والمغامرات المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من الخدمات، والعروض المسرحية، والمعارض المتخصصة.

ويستقطب التقويمُ الزوارَ والسياح من عشاق الفعاليات البحرية والرياضات والأنشطة المشوقة والعروض الحماسية والتجارب والمغامرات المائية المتنوعة في منطقة "جدة ويفز"، التي توفر المتعة بأجواء الصيف، عبر السباحة والألعاب البحرية المختلفة والتجارب الترفيهية، وكذلك "فقيه أكواريوم"، الذي يُعد أول معرض بحري في المملكة، ويضم أكثر من 200 نوع من الأسماك والكائنات البحرية وعجائب البيئة البحرية في البحر الأحمر والبحار والمحيطات الأخرى حول العالم، وعروض الدلافين، وتجربة صالة التزلج، وعدد من التجارب المشوقة.

ويستمتع أهالي وزوار جدة بنادي اليخوت أحد أكثر المناطق الجاذبة التي تطل على ساحل البحر الأحمر، ويتضمن العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ويقدم تجربة سياحية فريدة، إلى جانب العديد من الحفلات الغنائية العربية والعالمية ضمن التقويم، والعروض الاستثنائية ضمن أجواء ممتعة ومميزة للزوار.