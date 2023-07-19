انت الان تتابع "أبشر" تجري تحديثات مجدولة مسبقاً لأنظمتها.. الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 10:16 صباحاً

تجري منصة "أبشر" الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، تحديثات مجدولة مسبقاً لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو 2023 بدءاً من الساعة (12) صباحاً حتى الساعة (10) صباحاً. يأتي ذلك ضمن أهدافها الساعية إلى توفير تجربة متميزة تتيح للمستخدمين سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية. ودعت "أبشر" المستفيدين إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات التي تجاوزت أكثر من (350) خدمة للمواطنين والمقيمين والزوّار.

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