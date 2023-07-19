انت الان تتابع لتسهيل مشاهدة كأس العالم للسيدات.. البرازيل تُغيّر ساعات العمل لمواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت الحكومة البرازيلية، عن تغيير ساعات العمل؛ للسماح لموظفيها بمشاهدة بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

ومع بث مباريات البرازيل في دور المجموعات في أستراليا في الساعات الأولى من الصباح، أبلغت وزيرة الإدارة إستر دويك، موظفي الخدمة المدنية بأنه يمكنهم الحضور حتى بعد ساعتين من انتهاء المباريات.

ووفق "الألمانية" جاء في مرسوم: "في الأيام التي تقام فيها المباريات في الساعة (7:30) صباحًا ستبدأ ساعات العمل في الساعة 11 صباحًا بتوقيت برازيليا".. "وفي الأيام التي ستقام فيها المباريات الساعة (8:00) صباحًا؛ ستبدأ ساعات العمل الساعة (12:00) ظهرًا بتوقيت برازيليا".

وقد فازت البرازيل بثمانية ألقاب في كأس كوبا أمريكا للسيدات، وهو رقم قياسي لكن أفضل إنجاز لها في كأس العالم للسيدات كان في 2007 عندما خسرت أمام ألمانيا في النهائي.