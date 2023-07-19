انت الان تتابع "الخضيري": احتمال انتقال مرض السرطان بالوراثة ضعيف ونادر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 10:46 صباحاً

أكّد عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن احتمال انتقال مرض السرطان بالوراثة ضعيف ونادر، لكن قد تكون هناك قابلية للإصابة به وراثياً، لكنها ليست حتمية. ولفت الخضيري، إلى أنه في حال وجد الاحتمال الوراثي يمكن تجنُّب الإصابة بالسرطان بتجنُّب مسبّباته، كالتدخين والتعرُّض للإشعاع وغيرها من المسبّبات، فهو قد يكون (احتمالاً وراثياً) إذا وجدت جينات تتطفّر فتسبّب السرطان (علامات الأورام). وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر، قد يكون وراثياً إذا كان بعائلة ما 3 حالات سرطان من النوع نفسه في 3 أقارب من الدرجة الأولى (مثل سرطان قولون عند العم وابن العم أو الأخ أو الأب أو سرطان ثدي عند حالتين وابنة خالة وابنة عم).

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