انت الان تتابع "المسند": العواصف الرملية في يوليو وأغسطس ليست مستغربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، إن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو، وينتهي في منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار.

وأضاف: العواصف الرملية في شهرَي يوليو وأغسطس ليست مستغربة، لكنها قليلة الحدوث عدا الجنوب الغربي، خاصة منطقة جازان وتهامة عسير، وخلال الأيام القادمة ربما تُشاهد قطعاً من السحب العكسية تتجه من الشرق إلى الغرب، وما زال موسم رياح البوارح قائماً وتتلاشى وتضعف في شهر أغسطس.

وأردف "المسند": ينصح بعدم التعرُّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة عندما يكون ظلك أقصر من طولك، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتعويض النقص الحاصل من التعرق، واعرضوا الماء على أطفالكم تكراراً ومراراً.

وتابع: وفقاً للسجلات المناخية (التاريخية) فإنه عادة العشر الأخيرة من شهر يوليو تعد الأشد حراً خلال العام، يليها العشر الأوائل من شهر أغسطس، وتستمر زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار.