مكة المكرمة.. إيقاف قرحة نزفية حادة هددت حياة حاج إندونيسي ستيني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 10:57 صباحاً

نجح فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج إندونيسي بعد معاناته من نزيف، وعمل منظارين للمعدة وعملية جراحية في مستشفيات أخرى، استلزمت معها حاجة المريض لعشر وحدات دم لتعويض النزيف. وقام قسم الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية باستقبال المريض كحالة إنقاذ حياة، وهو يعاني من قيء دموي حاد ونزول كبير في مستوى الهيموجلوبين؛ حيث تم التعامل الفوري مع الحالة، وإجراء الفحوصات اللازمة، ومتابعة العلامات الحيوية وبداية بروتوكول علاجي لإيقاف النزيف وإرواء الحالة من نقل دم ومحاليل ومضادات النزيف. وتم عمل منظار عاجل للجهاز الهضمي، وتَبَيّن وجود قرحة كبيرة نازفة في المعدة تمتد إلى مدخل الاثني عشر، ونجح أطباء مناظير الجهاز الهضمي في التعامل مع القرحة بحقن الأدرينالين، وتركيب مشابك، وكذلك كيّ أطراف القرحة مما نتج عنه إيقاف النزيف بنجاح. وتمت متابعة حالة المريض بعمل منظار آخر بعد يومين؛ ليتبين التئام القرحة جزئيًّا وتوقف النزيف تمامًا وتماثله للشفاء، وهو في صحة جيدة.

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