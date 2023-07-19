انت الان تتابع "رئيسة برلمان الجبل الأسود": حرق القرآن الكريم عملٌ عنصريٌّ يَنُمُّ عن كراهية وعدم احترام للمقدّسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتقدت رئيسة البرلمان في جمهورية الجبل الأسود دانيلا تشوروفيتش؛ بشدة، موقف بلادها بعدم التصويت لمصلحة قرار يجرّم حرق القرآن الكريم، داعية إلى نبذ أصحاب هذا الموقف من المجتمع، معتبرة أن هذا العمل الشائن بحق واحدٍ من مقدّسات أكثر من مليار مسلم حول العالم، لا يعد حرية تعبير وإنما عدم احترام وعنصرية وكراهية لدين الإسلام، فيما تنص الأديان في جوهرها على احترام الغير واحترام الفكر واحترام خيارات الآخر.

وأكّدت تشوروفيتش؛ أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى البلاد، منوّهة بالتوقيع على مذكرة التفاهم في المجالات الإسلامية بين الوزارة والمشيخة الإسلامية، لأنها دليلٌ على اهتمام العالم العربي بالأقلية المسلمة في البلاد، وهذا موقفٌ مرحبٌ به من قِبل المجتمع المدني في الجبل الأسود، لافتة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها من مجالات التعاون.

من جانبه، عبّر "آل الشيخ"؛ عن سعادته بالترحيب الذي لقيه من دانيلا تشوروفيتش؛ مثمّناً انطباعاتها الإيجابية عن قيادة المملكة، وإعجابها بالتطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية على مختلف الصعد، مثمّناً دعمها استضافة المملكة معرض إكسبو 2030.

ونوّه برغبة رئيسة البرلمان الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وترحيبها بالاتفاق المبرم بين الوزارة والمشيخة الإسلامية، كما أثنى على موقفها الشاجب للتعرُّض للقرآن الكريم، ووصفها له بالعنصرية وعدم احترام مقدّسات الآخرين.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها آل الشيخ؛ مع دانيلا تشوروفيتش؛ في مقر البرلمان بالعاصمة بودغوريتشا في آخر أيام زيارته للجبل الأسود، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها وفق رؤية مشتركة تحترم التعدّدية الثقافية والدينية لدى الشعبين الصديقين، وتؤكّد مبادئ الاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية والعنف والتطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.