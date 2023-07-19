بالتفاصيل.. تعرّف على آلية نقل واستبدال كسوة الكعبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 11:39 صباحاً

‬أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي‏ أن أولى مراحل مهمة استبدال كسوة الكعبة الجديدة بدأت عصر أمس. وقال: إن هذه المرحلة تمهيدية لكسوة الكعبة المشرفة عن طريق تحريك أطراف كسوة الكعبة المشرفة، وإنزال قطع المذهبات الموجودة على كسوة الكعبة المشرفة وكذلك ستارة باب الكعبة. وأضاف "الحازمي": بعد ذلك، تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة التجهيز ونقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز الكسوة الكعبة المشرفة للمسجد الحرام، وتتم عن طريق شاحنات تقوم بنقل كسوة الكعبة، ويتم استقبال كسوة الكعبة المشرفة في أطراف ساحات المسجد الحرام، ووضعها على عربات مخصصة ونقلها إلى الكعبة المشرفة. ‏وأردف: تتمثل المرحلة الثالثة في إنزال الثوب القديم تزامنًا مع رفع الثوب أو الكسوة الجديدة، ويتم نقل الكسوة القديمة إلى مستودعات الرئاسة عن طريق لجنة مختصة بذلك، ويتم خياطة أطراف الكعبة الثوب الجديد، وتركيب المذهبات وستارة باب الكعبة تزامنًا مع تركيب جميع الأجزاء. وأشار إلى أن هذا العمل يتم عن طريق مجموعة تتكون من 72 الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لهذا الغرض، ويتم استخدام ما يقارب 7 رافعات استعدادًا للانتهاء من المرحلة الأخيرة، والتي تستمر قرابة 8 ساعات لتظهر كسوة الكعبة في أبهى حلة.

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