فيديو.. وزيرا الطاقة والاستثمار يتجولان داخل ناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة الإسلامي

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محمد بن مسعود - الدمام - رصدت لقطات مصورة وزيرَي الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والاستثمار المهندس خالد الفالح يتجولان داخل ناقلة هيدروجين يابانية في ميناء جدة الإسلامي.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" الوزيرين خلال تفقّدهما لناقلة هيدروجين يابانية بميناء جدة، يستمعان لشرح أحد القائمين على الناقلة حول محتوياتها، ثم تم التقاط الصور التذكارية مع بعض المسؤولين اليابانيين.

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