انت الان تتابع مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ هندية ستينية تعرضت لقطع في الشريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 11:44 صباحاً

تمكّن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بعد إرادة الله من إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 61 عاماً من الجنسية الهندية بعد فقدانها كميات كبيرة من الدم؛ إثر سقوطها على كأس زجاجي أدى إلى قطع في الشريان الكعبري. وتم نقل السيدة من أحد فنادق المنطقة المركزية إلى مستشفى أجياد للطوارئ، والتعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من فريق التدخل السريع بالمستشفى. وتم إيقاف النزيف وإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة، ثم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى النور للتدخل الجراحي، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة. يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـ637 حالة دخول للعناية المركزة، حيث يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى أجياد للطوارئ ينقذ هندية ستينية تعرضت لقطع في الشريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.