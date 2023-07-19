انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 يوليو 2023, 11:49 صباحاً

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم ابتداءً من 1445/1/1هـ، حيث دعت اللجنة كافة أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ. وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كل الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام. يُذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

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